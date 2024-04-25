THY tüm planlarını iptal etti: Uçuşlar olmayacak!

Türk Hava Yolları, yerel hizmet ve güvenlik personelinin grevleri nedeniyle Fransa'nın Lyon, Marsilya, Nice ve Paris şehirlerine planlanan bazı uçuşları iptal etmek zorunda kaldı.

Söz konusu grev, planlanan uçuşların karşılıklı olarak gerçekleştirilememesine yol açarken havayolu şirketi yolcularına en son bilgiler için resmi web sitesini ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu. İptaller, yarınki seferleri etkileyecek olup yolcuların mağduriyet yaşamamaları için THY'nin online platformlarından güncellemeleri takip etmeleri önem taşıyor.

Şirket, alternatif uçuş seçenekleri üzerinde çalıştığını ve etkilenen yolculara yardımcı olmak için gerekli tüm önlemleri aldığını ifade etti. Yolcuların, planlarında olası değişikliklere karşı hazırlıklı olmaları ve THY ile iletişimde kalmaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Kamu Son Haber