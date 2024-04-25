Avrupa neden olmasın

LİGİN son haftalarına damga vuran Corendon Alanyaspor, geride kalan 9 maçlık süreçte 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak ateş hattından kurtuldu. Üst üste gelen başarılı sonuçların ardından üst sıralara yükselmeyi başaran turuncu yeşilli ekip, şimdi Avrupa hayalini kurmaya başladı. Ligde Antalyaspor'la birlikte 45 puanı bulunan ve 9. sırada yer alan Alanyaspor, ligin kalan 5 maçını da kazanarak ligin 60 puanla tamamlamayı hedefliyor. Bu süreçte ilk olarak İstanbulspor'u ağırlayacak olan turuncu yeşilliler, kritik maçın hazırlıklarına önceki gün başlamıştı. Çalışmalarını dün devam ettiren temsilcimiz, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen idmanda taktik çalıştı. Oldukça neşeli geçen antrenmanda oyuncuların hırslı görüntüsü teknik heyeti mennun etti. Yaklaşık 1,5 saat süren idman çift kale maçla sona erdi. Alanyaspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarına bugün devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ