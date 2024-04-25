Aydoğan Ailesi'nin acı günü

Ayrıca merhum Mustafa Kemal Aydoğan’ın eşi, Ceyda Gökçeoğlu ile Cahide Uğurlu’nun anneleri olan Rabia Aydoğan, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle vefat etti. Rabia Aydoğan’ın cenazesi dün ikindi namazına müteakip Develiler Camii’nden alınarak Bektaş Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aydoğan Ailesi taziyeleri Gülerpınarı Mahallesi, Şahoğlu Sokak üzerinde bulunan Kemal Aydoğan Apartmanı'nda kabul ediyor.
Yeni Alanya, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler. (Toygar DİM)
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.