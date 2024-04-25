Aydoğan Ailesi'nin acı günü

Ayrıca merhum Mustafa Kemal Aydoğan’ın eşi, Ceyda Gökçeoğlu ile Cahide Uğurlu’nun anneleri olan Rabia Aydoğan, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle vefat etti. Rabia Aydoğan’ın cenazesi dün ikindi namazına müteakip Develiler Camii’nden alınarak Bektaş Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aydoğan Ailesi taziyeleri Gülerpınarı Mahallesi, Şahoğlu Sokak üzerinde bulunan Kemal Aydoğan Apartmanı'nda kabul ediyor.



Yeni Alanya, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi