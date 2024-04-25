- Gündem

Aydoğan Ailesi'nin acı günü

ABONE OL Google News Sayfamız

1989-1999 yılları arasında Alanya Belediye Başkanlığı yapan, ayrıca 21. Dönem Antalya Milletvekili olan Cengiz Aydoğan ile eski ALTSO Başkanı ve eski Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Kerim Aydoğan’ın anneleri Rabia Aydoğan hayatını kaybetti.

Aydoğan Ailesi'nin acı günü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ayrıca merhum Mustafa Kemal Aydoğan’ın eşi, Ceyda Gökçeoğlu ile Cahide Uğurlu’nun anneleri olan Rabia Aydoğan, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle vefat etti. Rabia Aydoğan’ın cenazesi dün ikindi namazına müteakip Develiler Camii’nden alınarak Bektaş Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aydoğan Ailesi taziyeleri Gülerpınarı Mahallesi, Şahoğlu Sokak üzerinde bulunan Kemal Aydoğan Apartmanı'nda kabul ediyor.


Yeni Alanya, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, etti, sağlık, vefat

25 Nis 2024 - 02:05 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Korku dolu anlar! İstanbul'da metrobüste yangın çıktı mask
Korku dolu anlar! İstanbul'da metrobüste yangın çıktı
Antalya'da seyir halindeki midibüste yangın çıktı mask
Antalya'da seyir halindeki midibüste yangın çıktı
Futbol maçında tekmeler konuştu. Antrenörün dili boğazına kaçtı mask
Futbol maçında tekmeler konuştu. Antrenörün dili boğazına kaçtı
MİT ve İstanbul Emniyeti'nden operasyon! Saim Çakmak yakalandı mask
MİT ve İstanbul Emniyeti'nden operasyon! Saim Çakmak yakalandı
Antalya ve Alanya'da büyük sürpriz! Tarihi yükseliş yaşanacak mask
Antalya ve Alanya'da büyük sürpriz! Tarihi yükseliş yaşanacak
Feci kaza! Servis minibüsü 3 yaşındaki çocuğa çarptı mask
Feci kaza! Servis minibüsü 3 yaşındaki çocuğa çarptı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber