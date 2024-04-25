Alanya Belediyesi'nden Dere'ye sulama desteği

Alanya Belediyesi, kırsal mahallelerdeki sorunların giderilmesi, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Dere Mahallesi’nde yaşanan sulama suyu problemlerinin çözülmesi amacıyla Dere Mahalle Muhtarı Hüseyin Uysal’ın talebi doğrultusunda koruge boru ve kum desteği sağlandı. Kum ve koruge boruları teslim alan Muhtar Uysal, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

'BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in görevinde yeni olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde taleplerinin karşılandığını söyleyen Muhtar Uysal, “Alanya Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’e yeni görevinde başarılar diliyorum. Yeni göreve başlamasına rağmen, mahallemizin ihtiyaçlarının karşılanması için hemen harekete geçti. Mahalleye sulama suyunu taşıyan boru hattında kullanılmak üzere koruge boruları ve kum talep ettik. Hemen temin edildi. Başkanımıza ve ekibine mahallemiz adına teşekkür ediyorum” dedi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi