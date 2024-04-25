MHP'den Alanya esnafına yeni sezon ziyareti

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül tarafından yapılan basın açıklamasında, etkinliğe ilişkin şu ifadelere yer verildi: " 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı münasebeti ile 23. Dönem Antalya Milletvekilimiz Hüseyin Yıldız, yönetim kurulu üyelerimiz ve Alanya Ülkü Ocağımız ile birlikte esnaflarımızı ziyaret ettik. Mukaddesatımız olan Türk Bayrağımızı takdim ederek esnaflarımıza yeni turizm sezonunun hayırlı olması dileklerimizi ilettik." (MHP Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: MHP Alanya