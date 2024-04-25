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MHP'den Alanya esnafına yeni sezon ziyareti

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23 NİSAN akşamı turistik çarşıda Alanya esnafını ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ve yönetimi, esnafa Türk Bayrağı dağıtarak yeni sezonun hayırlı olmasını dilediler.

MHP'den Alanya esnafına yeni sezon ziyareti mask
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MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül tarafından yapılan basın açıklamasında, etkinliğe ilişkin şu ifadelere yer verildi: " 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı münasebeti ile 23. Dönem Antalya Milletvekilimiz Hüseyin Yıldız, yönetim kurulu üyelerimiz ve Alanya Ülkü Ocağımız ile birlikte esnaflarımızı ziyaret ettik. Mukaddesatımız olan Türk Bayrağımızı takdim ederek esnaflarımıza yeni turizm sezonunun hayırlı olması dileklerimizi ilettik." (MHP Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: MHP Alanya

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25 Nis 2024 - 02:02 - Siyaset

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