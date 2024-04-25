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Yetişkin gençlerin ödülü 'Alanya' oldu

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aktif ve sağlıklı yaşlanma politikası kapsamında, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, resmi huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik 29 Ekim-3 Kasım 2023 tarihleri arasında, Side'de 6'ncı Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi 2023 Yılı Finalleri düzenlendi.

Yetişkin gençlerin ödülü 'Alanya' oldu mask
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Turnuvanın birincisi Aksaray Kadir Üçyıldız Huzurevi oldu. Osmaniye Özden Huzurevi turnuvayı ikinci, Erzincan 100. Yıl Atatürk Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (HYBRM) üçüncü ve Samsun Bafra 75. Yıl Huzurevi ise dördüncü sırada tamamladı. Takımlar, ödül olarak Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) sponsorluğunda, Alanya'da 5 günlük tatil kazandı. Alanya’da buluşan takımlar, Alanya Huzur Evi'nde, Alanya Huzur Evi Bocce takımıyla yarışma yaptı. Yarışmada 4 takım kendi aralarında çeyrek final ve yarı final yaparken, finale kalan Erzincan 100. Yıl Atatürk HYBRM, Alanya Huzur Evi ile karşılaştı. Karşılaşmayı Alanya Huzur Evi Bocce Takımı 12-11 kazandı. Takımlar yarışmanın ardından tekne turu ve Alanya mağaraları gezisi gibi etkinliklerle tatillerine kaldıkları yerden devam edecek.

'BURADAKİ AMAÇ AKTİF YAŞAMAK'

Bocce sporu ile ilgili bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, huzur evlerinde kalan yaşlıların daha sağlıklı yaşlanması için bu sporu yaygınlaştırdıklarını belirtti. Sökmen, "Buradaki amaç aktif yaşlanmak. Bakanlığımız tarafından, huzurevindeki yaşlılarımızın çocukları ve yakınları tarafından bırakılma havasında kurtulmaları için ve aktif olarak sağlıklı yaşlanmaları için onlara uygun spor dalları araştırıldı. Bu doğrultuda bedensel engelli birinin dahi rahatlıkla oynayabileceği bocce sporu üzerinde duruldu" dedi.

'DEVLETİMİZ BİZE ANA, BABA GİBİ BAKIYOR'

Turnuvada 4'üncü oldukları için ödül olarak Alanya'da tatile geldiklerini aktaran Samsun Bafra 75. Yıl Huzurevi Bocce Takım Kaptanı 76 yaşındaki Şahin Dursun, "Bütün yaşlıları bir araya topladılar. Türkiye Şampiyonluğu'nu, Samsun'a 2017'de götürdük fakat bu sefer de turnuvada 4'üncü olduk. Bu sebeple de Alanya'ya tatile geldik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 takımı otele yerleştirdi. Havuza giriyoruz, denize giriyoruz. Akşam da tekne turumuz var. Yarın da mağaralara gireceğiz. Devletimiz bize ana gibi baba gibi bakıyor" diye konuştu.

'FİNALDE BİRİNCİ OLDUK'

7 yıldır bocce oynayan Aksaray Kadir Üçyıldız Huzurevi Bocce Takım Kaptanı 70 yaşındaki Mehmet Böle de "Bocce şampiyonası finalinde 1'inci olduk. İlk 4 takım Alanya'ya geziye geldi. Buraya davet edildik. Eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

MÜDÜR ÇELİK’TEN ALTİD’E TEŞEKKÜR

Alanya Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Çelik, “2023 yılında 6'ncı kez düzenlenen Resmi Huzurevleri Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi'nde ilk dörde giren takımları Alanya’da ağırlamaktan çok mutluyuz. Böyle güzel bir organizasyonda bize sponsor olan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’ne (ALTİD) çok teşekkür ederiz” dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi

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25 Nis 2024 - 01:20 - Gündem

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