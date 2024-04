'Korsan kiralamaya ağır cezalar yolda'

28 ARALIK'TA Resmi Gazete'de yayınlanan “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girdi. Uygulanmaya başlanan yeni düzenlemenin etkileri farklı görüşlerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan bazı sektör temsilcileri, korsan işlere kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiğini savunurken, bazıları ise bu yeni kanunun esnafa ciddi zararlar verdiğini söylüyor.

VATANDAŞLARA 'ŞİKAYET EDİN' ÇAĞRISI

İzinsiz şekilde kiralama yapılmaması gerektiğini söyleyen Alanya Emlakçılar Derneği Başkanı Özgür Erbaş, “Eğer vatandaşlarımız binalarındaki dairelerin izinsiz bir şekilde günlük kiralandığını düşünüyorsa kesinlikle şikayet etmeliler. Günlük kiralama yapan kişilerin, kiraladıkları dairelerin kapılarının önüne mutlaka kiralandığını belirten levha koymaları gerekiyor. Zaten kiralama yapmadan önce binadan imza toplamaları ve kiraladıktan sonra da kalan kişileri polise bildirmeleri gerekiyor. Buna aykırı hareket edilmesi durumunda Turizm İl Müdürlüğü bu kişilere 1 milyon TL'ye kadar ceza yazıyor. Vatandaşlar bu kişileri tespit ettikleri zaman şikayet etsinler. Böyle korsan işler yapılmasına müsaade etmesinler. Bazı arkadaşlar izin alamadığı halde hala bu işi yapmaya çalışıyorlar, emlakçı demiyorum onlara. Bu konuyla ilgili biz de gerekli şikayetleri yapıyoruz. Birkaç gün içerisinde onlara da ağır cezalar gelecek. Resmi yapanlar yapsın, yapmayanlar bıraksın” dedi.

'O BELGELERİ ALMAK İMKANSIZ'

Bu kanun sebebiyle Alanya'ya artık yatırımcı gelmediğini ifade eden Velvet Real Estate sahibi Kerim Gürcan, “Çıkmış olan kanuna uyulması gerekiyor tabi ki ama bu yasa biz emlakçıları çok mağdur etti. Ben mesela emlak firmasıyım, yatırımcıya 5 tane daire satmışım, onlar da evlerini kiralamak istiyorlar ama yapamıyorlar. Biz sadece burada yaşamak isteyen insanlara ev satmıyoruz. Günü birlik kiralamalar zaten emlak firmaları üzerinden yapılıyor. Emlak firmalarının da o belgeleri alması neredeyse imkansız. Bu tür zorluklar bizim mesleğimize zarar veriyor. Alanya'ya yeni yatırımcı gelmiyor. Alanya'dan ev almış insana ikinciyi satamıyorsun. Örneğin 600 dairelik bir sitede, 600 farklı kişiye daire satmıyorsunuz. Kimi 5, kimi 10 daire alıyor ve döngü bu şekilde sağlanıyor. Bu kanun, 'Yatırım için daire almayın' anlamı taşıyor. Başka bir anlamı yok yani” şeklinde konuştu.

'KANUN REVİZE EDİLMELİ'

Kışın esnafı ayakta tutan turist portföyünün artık gelmediğini belirten Avukat Fatih Barcın, “Maalesef son dönemde konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin kanunun uygulanmasında ciddi sıkıtılar yaşanmaktadır. Özellikle her bir kat malikinden noter onaylı muvafakatname istenmesi, şehrimizde yer alan apartmanlarda dünyanın her yerinden daire sahibi bulunduğu ve bu noter muvafakatnamesinin alınmasının uygulamada mümkün olmaması nedeni ile kanun uygulanamaz durumdadır. Bu sebeple daha önce apart otellerde kalan müşterilerin tercih ettiği ve turizmin bir alt kolu haline gelen bu sektör durma noktasına gelmiştir. Bu konaklama şeklini tercih eden müşteri grubu da maalesef tercihlerini değiştirmiş ve Sırbistan, Karadağ gibi alternatif destinasyonlara yönelmiştir. Alanya’da apart otellerin kapanması ve konuta dönüştürülmesiyle birlikte sadece her şey dahil sistemle hizmet veren oteller kalmıştır. Şehir merkezinde bunların da sayıları yeterli değildir. Kaldı ki bu otellerde kalan müşterilerin de turizm esnafına katkısı sınırlıdır. Alanya'da esnafımızı özellikle kış sezonunda ayakta tutan tek turist portföyü, bu yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte artık gelmemeye ve alternatif destinasyonlara yönelmeye başlamıştır. Bunun etkilerini şimdiden gözlemledik. Kanunun hazırlanmasında İspanya sisteminin örnek alındığı söylense de İspanya'da her şey dahil otel uygulaması olmadığı için maalesef kanunun ortaya çıkardığı sonuçlar bizimle aynı olmuyor. Bu sebeple, özellikle turizm esnafı açısından ciddi sıkıntı yaratan bu kanuni düzenlemenin revize edilmesi gerektiği inancındayım” ifadelerini kullandı. (Gülser YİĞİT)

Kaynak: Haber Merkezi