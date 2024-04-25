Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Olay, geçen yıl 19 Eylül'de saat 12.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 388 Sokak'taki 2 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Döşemealtı Belediyesi'nden emekli olan kepçe operatörü İbrahim G. ile 25 yıllık eşi Nadire Güzelçolak arasında geçimsizlik ve kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmada İbrahim G., kırma av tüfeğini alıp, 2 kız annesi eşinin başına tek el ateş edip, evden ayrıldı. İbrahim G., aradığı damadına da eşini öldürdüğünü söyleyerek polis merkezine gidip teslim oldu. Eve giden polis ekipleri, Nadire Güzelçolak'ın cenazesiyle karşılaştı. Mahkemeye çıkarılan İbrahim G. tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle sanık İbrahim G. hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle dava açıldı.



BABALARININ EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTEDİLER



Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık İbrahim G. katıldı, çiftin kızları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Nadire Güzelçolak'ın kızları, annelerinin ölümüne neden olan babalarının en ağır hadden cezayı almasını istediklerini söyledi. Taraf avukatlarının savunmasının ardından sanık İbrahim G., eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek, "Dostlarıma karşı beni düşman ettiler. Her şey ortadadır. Ben bugüne kadar sabretmiştim" dedi.



İbrahim G., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanık İbrahim G.'nin 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırdı, cezada indirim uygulamadı. (DHA)

Kaynak: DHA