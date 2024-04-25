Kendilerini polis- savcı diye tanıtıp dolandıran 3 kişi yakalandı

Kendilerini telefonda polis- savcı olarak tanıtan şüpheliler, aradıkları N.A.'dan 3,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını eve gönderecekleri kişilere teslim etmesini söyledi. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, ziynet eşyalarını almaya gelen M.Ç, H.İ.K ve A.A. adlı şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan araştırmada M.Ç'nin aynı yöntemle bir başka müştekiden 1 milyon 600 bin lira tutarındaki ziynet eşyasını alarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Şüphelilere ait cep telefonlarına ve sim kartlarına el konuldu. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. (DHA)

Kaynak: DHA