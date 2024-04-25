- Turizm

Polonya pazarında sürpriz beklentisi

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AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kavaloğlu, 2024 yaz sezonuna yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Polonya pazarında sürpriz beklentisi mask
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POLONYALI TURİST ÖNGÖRÜSÜ


Erken rezervasyonların seyri hakkında açıklamalarda bulunan Kavaloğlu; “İngilizlerin ardından en büyük ilgiyi Almanlar ve Ruslar gösteriyor. Bu senenin sürpriz ülkesi ise Polonya olacak. Geçen sene 1 milyona yakın Polonyalı turisti misafir etmiştik. Bu sene sayının 1 milyon 250 bini geçmesini öngörüyoruz” dedi. (Kaynak: Sabah Gazetesi)

Kaynak: Sabah Gazetesi

# Olacak

25 Nis 2024 - 00:48 - Turizm

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