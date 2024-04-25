Polonya pazarında sürpriz beklentisi

POLONYALI TURİST ÖNGÖRÜSÜ



Erken rezervasyonların seyri hakkında açıklamalarda bulunan Kavaloğlu; “İngilizlerin ardından en büyük ilgiyi Almanlar ve Ruslar gösteriyor. Bu senenin sürpriz ülkesi ise Polonya olacak. Geçen sene 1 milyona yakın Polonyalı turisti misafir etmiştik. Bu sene sayının 1 milyon 250 bini geçmesini öngörüyoruz” dedi. (Kaynak: Sabah Gazetesi)

Kaynak: Sabah Gazetesi