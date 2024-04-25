319 yeni otel açılacak

Turizm DataBank’ta yer alan habere göre yeni otel projeleriyle yaklaşık 51 bin oda 114 bin yatak faaliyete geçecek. 2024-2025 döneminde açılacak otel yatırımlarında toplamda 81,57 milyar TL harcama yapılacak. Bütçe büyüklüğünde Antalya, İstanbul ve Muğla başı çekerken, proje sayısında İstanbul açık ara önde yer alıyor. (Kaynak: Turizm DataBank)
Kaynak: Turizm DataBank
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.