319 yeni otel açılacak

Turizm DataBank’ta yer alan habere göre yeni otel projeleriyle yaklaşık 51 bin oda 114 bin yatak faaliyete geçecek. 2024-2025 döneminde açılacak otel yatırımlarında toplamda 81,57 milyar TL harcama yapılacak. Bütçe büyüklüğünde Antalya, İstanbul ve Muğla başı çekerken, proje sayısında İstanbul açık ara önde yer alıyor. (Kaynak: Turizm DataBank)

Kaynak: Turizm DataBank