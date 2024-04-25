- Turizm

Rusların lüks otel talebinde artış

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RUSLARIN Türkiye'ye yönelik lüks otel konaklamalı turlara talebinde büyük artış yaşanıyor.

Rusların lüks otel talebinde artış mask
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Türkiye turlarının maliyetindeki artış hızının yavaşlaması Rus turistlerin taleplerini olumlu yönde etkiledi. Rus pazarının önce gelen tur operatörlerinden Coral Travel, Anex Tour, FUN&SUN ve PEGAS Touristik Premium tur ve otellere yönelik talebin arttığını belirtti. Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) basın servisine değerlendirmelerde bulunan PEGAS Touristik yetkilileri, Pegas Select satışlarının iyiye gittiğini vurgulayarak, “ Antalya sahili için konuşursak artış yüzde 48 civarında. Bodrum’daki lüks otellerin satışları bu yıl yüzde 100 arttı. Destinasyondaki genel satışların artışı ise yüzde 60 oranında” açıklamalarında bulundu. Ege kıyısındaki tatil beldelerinin ve özellikle de Bodrum’daki turizmciler 2024 sezonunun kendileri için başarılı geçeceğinden emin. Üst segment otellerin çoğunun Ağustos ayına kadar çoktan rezerve edilmiş durumda olduğu da kaydedildi. Destinasyonda yeni lüks otellerin açılıyor olması da taleplerdeki artışın istikrarlı bir şekilde ilerlediğini göstergesi olarak yorumlanıyor. (Kaynak: Turizm Ajansı)

Kaynak: Turizm Ajansı

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25 Nis 2024 - 00:47 - Turizm

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