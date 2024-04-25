Almanlar seyahate daha çok harcıyor

ALMAN iş ve turizm dergisi fvw’nin Mastercard verilerinden derlediği habere göre Almanlar maddi ürünlere para harcamak yerine seyahat gibi deneyimlere para harcıyor. Katılımcıların yüzde 29'u deneyimleri tercih ederken yüzde 23'ü deneyimler için tasarruf etmeyi finansal planlamalarının önemli bir parçası olarak görüyor. Almanların yüzde 27’si için maddi ürünlerle deneyimler eşit düzeyde. 2024 yılında Almanların yüzde 82’si deneyimlere en az geçen yıl yaptıkları kadar veya daha fazla harcama yapmayı planlıyor. Ankete katılanların neredeyse yarısı (yüzde 46) bu yıl 2023 yılına göre daha fazla seyahat etmek istiyor. Ankete katılanların yüzde 26’si eğlence parkları gibi aile gezilerine daha fazla zaman ayırmayı planlıyor. Yürüyüş veya bisiklete binme gibi açık hava etkinlikleri Almanların yüzde 23'ü tarafından tercih edilirken yüzde 21’i restoran ziyaretleri, aşçılık kursları veya şarap tadımları gibi yemek gezilerinin yanı sıra canlı konserlere ve sağlıklı yaşam tekliflerini tercih ediyor. Veriler, deneyimlere daha fazla para harcamanın artan eğilimini doğruluyor. 2019’da yüzde 19 olan Avrupa'da seyahat veya restoran ziyaretleri gibi faaliyetlere yapılan harcamaların payı 2019'daki 2023'te yüzde 22'ye çıktı. Ancak maddi mallara yapılan harcamalar sabit kaldı. Öte yandan Almanların yüzde 48'i için boş zaman etkinliklerinin aile dostu olması önemli. (Kaynak: Turizm Ajansı)

Kaynak: Turizm Ajansı