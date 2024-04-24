Meteoroloji'den Antalya ve onlarca kente sarı kodlu uyarı

Ülkemiz, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre perşembe günü İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Isparta, Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri), İç Anadolu bölge geneli ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kuvvetli rüzgardan etkilecek kentler için ise Meteorolojiden sarı kodlu uyarı geldi.

ANTALYA VE 43 KENTE SARI KODLU UYARI

Sarı kodlu uyarı gelen iller ise şu şekilde:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Gaziantep,

Hatay, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Düzce, Yozgat,

Uşak, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük, Kırşehir, Konya, Kütahya, Kırıkkale, Malatya, K.Maraş, Muğla, Nevşehir

Kaynak: Haber Merkezi