- Asayiş

Feci kaza! 4 yaşındaki kız otobüsten inerken altında kaldı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde annesiyle birlikte inmeye çalıştığı sırada hareket eden otobüsün altında kalan 4 yaşındaki Eylül Irmak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feci kaza! 4 yaşındaki kız otobüsten inerken altında kaldı mask
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İddiaya göre Eylül Irmak, ismi öğrenilmeyen annesi ve kardeşi ile birlikte S.B. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen şehir içi yolcu otobüsüne bindi. Bir süre sonra inmek isteyen annesi, kucağındaki kardeşiyle inip, elinden tuttuğu Eylül’ü de indirmek istedi. Bu sırada otobüs hareket etti ve dengesini kaybederek düşen Eylül, otobüsün altında kalarak ağır yaralandı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Eylül, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eylül’ün cenazesi otopsi için morga götürülürken, otobüsü sürücüsü S.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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24 Nis 2024 - 23:02 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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