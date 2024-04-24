Feci kaza! 4 yaşındaki kız otobüsten inerken altında kaldı

İddiaya göre Eylül Irmak, ismi öğrenilmeyen annesi ve kardeşi ile birlikte S.B. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen şehir içi yolcu otobüsüne bindi. Bir süre sonra inmek isteyen annesi, kucağındaki kardeşiyle inip, elinden tuttuğu Eylül’ü de indirmek istedi. Bu sırada otobüs hareket etti ve dengesini kaybederek düşen Eylül, otobüsün altında kalarak ağır yaralandı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Eylül, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eylül’ün cenazesi otopsi için morga götürülürken, otobüsü sürücüsü S.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.