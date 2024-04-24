Futbol hakemi hayatını kaybetti

Bir süredir Turgutlu Belediyesi bünyesindeki Personel A.Ş’de çalışan ve uzun süredir profesyonel olarak futbol hakemliği yapan Yusuf Bulut, akşam saatlerinde arkadaşlarıyla beraber Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri'nde spor yaparken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Bulut’un geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve bir çocuk babası olan Yusuf Bulut, bu yıl 22'ncisi düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından U16 takımlarının katılımıyla düzenlenen Ege Kupası'nda görev almıştı.

Kaynak: DHA