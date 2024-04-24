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Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Kuzenini öldürdü

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İstanbul'da bir kişi alacak verecek tartışması yaşadığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü.

Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Kuzenini öldürdü
Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Kuzenini öldürdü
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Avcılar'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Yusuf Çalış, kuzeni Caner Tulumoğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Tulumoğlu cinayetin ardından polise teslim oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi, Karadağ Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle Caner Tulumoğlu ile kuzeni Yusuf Çalış arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusuf Çalış bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından 6 ayrı suçtan kaydı bulunan Caner Tulumoğlu, Tahtakale Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Yusuf Çalış'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Çankırı'ya gönderildi.

Kaynak: DHA

# kuzen, Cinayet, eğitim, sağlık, Polis

24 Nis 2024 - 22:24 DHA - Gündem

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