Feci olay! Sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Deniz Mahallesi'ndeki eğitim gördüğü özel bir kreşten çıkan Tuna Miçooğulları (3), kreşin yan tarafında bulunan sulama kanalına düştü.
Tuna Miçooğulları'nın suda çırpındığını gören vatandaşlar, çocuğu sudan çıkarttı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Miçooğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.