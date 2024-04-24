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Duygu Nebioğlu'na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı: Öyle şeyler anlattı ki...

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Duygu Nebioğlu, DNA testi ile Metin Akpınar'ın kızı olduğunu ortaya çıkmıştı. Ablası Dilara Gülatan'ın babasının da ünlü bir kişi olduğunu iddia etti. Bu iddiaların ardından Müge Anlı'ya gelen sürpriz telefonla yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Duygu Nebioğlu'na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı: Öyle şeyler anlattı ki... mask
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Yıllar önce ikiz kardeşiyle birlikte bir aileye evlatlık verilen Duygu Nebioğlu, ömrünü gerçek ailesini bulmaya adadı. Yıllardır hukuk mücadelesi veren Nebioğlu, DNA testi ile Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtladı.


Duygu Nebioğlu annesini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan bir izleyici ise Duygu Nebioğlu'nun ablası Dilara Gülatan'ın babasının Yeşilçam'dan ünlü bir sanatçı olduğunu iddia etti. Zeynep isimli izleyici, anne Suphiye Orancı'yla yaptığı bir konuşmayı paylaştı ve Orancı'nın "Dilara'nın babası Yeşilçam artistiydi" dediğini söyledi.

SÜRPRİZ TELEFON


Herkes Dilara Gülatan'ın babasının kim olduğunu merak ederken Duygu Nebioğlu, yeni bir paylaşım yaptı. Nebioğlu şu ifadeleri kullandı: "Dün gece, köpeklerimle yürüyüş yaparken beklenmedik bir telefon numarası aldım.
Uzun zamandır haber beklediğim kişiden gelen bu numara ile hemen iletişime geçtim. Karşımdaki ses, öyle şeyler anlattı ki, paylaşmak için sabırsızlansam da, hikayenin tüm parçalar yerine oturduğunda sizinle paylaşacağım.
Konuşmamızın sonunda, eşinin de benimle konuşmak istediğini söyledi. Telefonu eline alan eşi, sesi titreyerek, "Eşim şu anda XX yaşında ve XXX hastası.
Uzun süredir hiç konuşmamıştı, ama sizinle iletişim kurmak için o kadar çaba gösterdi ki, şu an çok mutluyum. Yaşam belirtileri göstermeye başladı" dedi.

Kaynak: SABAH

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24 Nis 2024 - 21:59 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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