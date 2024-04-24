Evde çıkan tartışmada başından vuruldu

İddiaya göre, evde oturan Mustafa Kılıç ile A.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve A.Ö., pompalı tüfekle Kılıç’a ateş etti. Kılıç saçmaların başına isabet etmesiyle kanlar içerisinde kaldı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Kılıç, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kılıç’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Şüpheli A.Ö. ise evin civarında olayı gerçekleştirdiği pompalı tüfekle birlikte yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA