Emekli maaş zammında flaş gelişme! İşte en olası güçlü iki ihtimal

2024, emekliler yılı olarak ilan edildi. Bu dönem hem emeklilerin refahını artıracak adımlar atılacak hem de Temmuz döneminde maaş artışlarıyla alım gücü artırılacak. 16 milyon vatandaşın gelirlerini artırıcı ve hayatlarını kolaylaştıracak tedbirler kısa sürede açıklanacak:



Temmuz ayı ile birlikte yeniden ele alınacak emekli maaşı zammı düzenlemeleri ilgili farklı formüller gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son olarak Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bununla beraber 3 aylık enflasyon rakamı belli oldu. 3 aylık enflasyonun yüzde 15 çıkmasının ardından Nisan, Mayıs ve Haziran olmak üzere 3 veri daha beklenecek.

Bu veriler sonrası 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak ve bu rakamlara göre refah payı masaya yatırılacak. Bunların dışında 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için yeni düzenleme bekleniyor.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 1'İNCİ FORMÜL



En düşük emekli maaşı 2023 yılında önce 3500 TL'den 5500 TL'ye ardından 7500 TL'ye çıkarıldı. Son olarak Ocak 2024 döneminde bu rakam 10000 TL'ye yükseldi. 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 25,47'e göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12500 TL civarında belirlenecek



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 2'İNCİ FORMÜL

En düşük emekli maaşı için en güçlü 2. senaryo ise 1 yıllık enflasyon beklentisi hesabı oldu. Burada Haziran sonrası yıllık enflasyonun yüzde 35-40 bandına oturması bekleniyor. Buna göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşının 13500-14000 TL civarında olabileceği hesaplandı.



YASAL DÜZENLEME ŞART





Bilindiği üzere refah payı ve taban aylıkların belirlenmesi 'Resen' alınan kararla oluyor. Emekliye ve memura enflasyon zammının dışında yapılacak zamlar için yasal düzenleme gerekiyor. Refah payı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

Kaynak: SABAH