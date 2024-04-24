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Ferdi Tayfur'un kızına mahkemeden kötü haber

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Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, 2023 yılında eski nişanlısından tehdit edildiğini ve santaja uğradığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Şantaj için takipsizlik kararı çıkmıştı. Hakaret ve tehdit için de mahkemeden karar verildi.

Ferdi Tayfur'un kızına mahkemeden kötü haber mask
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Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, iş insanı Burak Kalfa ile 2022'de nişanlanıp 16 gün sonra ise ayrılmıştı. Şu an Muhammet Aydın ile evli, bebek bekleyen Tuğçe Tayfur, Temmuz 2023'te eski nişanlısı Burak Kalfa'dan şikayetçi olmuştu.

İddiaya göre eski nişanlı Kalfa, Tuğçe Tayfur'u hakaret ve tehdit içerikli mesajları yaymakla ve madde kullanımı yüzünden oğlunun velayetini kaybedeceği yönünde şantajda bulunuyordu. Yaşananların ardından Tayfur eski nişanlısından şikayetçi olmuştu. 

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

İfadesi alınan Burak Kalfa, mesajları gönderen numaranın kendisine ait olmadığını, kullandığı sosyal medya kullanıcı adını savcılığa bildirerek suçlamaları reddetmişti. Geçtiğimiz günler Kalfa, şantaj suçundan yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı almıştı.


TÜM SUÇLARDAN TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKTI

Hakaret ve tehdit yönünden yürütülen soruşturma sonunda da Kalfa hakkında delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verildi. 
















Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal

24 Nis 2024 - 21:09 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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