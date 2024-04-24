Ferdi Tayfur'un kızına mahkemeden kötü haber

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, iş insanı Burak Kalfa ile 2022'de nişanlanıp 16 gün sonra ise ayrılmıştı. Şu an Muhammet Aydın ile evli, bebek bekleyen Tuğçe Tayfur, Temmuz 2023'te eski nişanlısı Burak Kalfa'dan şikayetçi olmuştu.
İddiaya göre eski nişanlı Kalfa, Tuğçe Tayfur'u hakaret ve tehdit içerikli mesajları yaymakla ve madde kullanımı yüzünden oğlunun velayetini kaybedeceği yönünde şantajda bulunuyordu. Yaşananların ardından Tayfur eski nişanlısından şikayetçi olmuştu.
SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ
İfadesi alınan Burak Kalfa, mesajları gönderen numaranın kendisine ait olmadığını, kullandığı sosyal medya kullanıcı adını savcılığa bildirerek suçlamaları reddetmişti. Geçtiğimiz günler Kalfa, şantaj suçundan yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı almıştı.
TÜM SUÇLARDAN TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKTI
Hakaret ve tehdit yönünden yürütülen soruşturma sonunda da Kalfa hakkında delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.