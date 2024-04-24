Dayı tabancayla yeğenini vurdu

İddiaya göre Coşkun T., yan yana evlerde oturduğu yeğeni Enes Ş. ile ortak kullandıkları bahçedeki üzüm asmasını kestiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Dayı-yeğen arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Coşkun T., tabancasıyla yeğenine ateş etti. Enes Ş., bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Coşkun T. gözaltına alınırken, yaralı yeğeni sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.