79 yaşındaki adam sırra kadem bastı

Mustafa Taşpınar'dan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri, Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde kaybolduğu değerlendirilen Taşpınar'ın bulunmasına yönelik çalışma başlattı. AFAD ve AKUT Mersin personelinin katıldığı arama çalışmalarında dron ve jandarma iz takip köpeği de kullanılıyor. Yapılan arama çalışmalarında henüz bir gelişme yaşanmadı.

Kaynak: DHA