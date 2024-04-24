- Gündem

Antalya'da beklenen iptal kararı geldi

ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya'da Beydağları Sahil Milli Parkı alanı içerisindeki Kındılçeşme'de bungalov ve villa gibi inşaatları içeren projeye izin veren plan revizyonu, Danıştay tarafından kesin olarak iptal edildi.

Antalya'da beklenen iptal kararı geldi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kemer'de Beydağları Sahil Milli Park alanı içerisindeki Kındılçeşme'deki projeye yönelik hukuki süreç netleşti. 15 yılı aşkın süredir Antalya'nın gündemindeki çevre sorunlarından biri olarak gösterilen Kındılçeşme'deki dava sürecinin kesinleşmesine ilişkin Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın yıllarca yoğun olarak kullandığı Kındılçeşme çadırlı kamp alanının halka açılmasının önünde engel kalmamıştır. Alan ivedilikle halkın kullanımına açılmalıdır" denildi.

KAMP ALANI HALKA AÇILACAK

Açıklamada, Kındılçeşme çadırlı kamp alanını, 'kamp alanı' kullanım kararı getirerek, günübirlik tesisler adı altında yapılaşmaya açan 2009 yılındaki Beydağları Uzun Devreli Gelişim Planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama planı doğrultusunda, Kındılçeşme kamp alanının bir yatırımcıya tahsis edildiği belirtildi. Açıklamada, yatırımcının alanı halka kapatarak, içerisinde bungalov adı altında villalar inşa etmeye başladığı kaydedildi.

15 YIL SÜREN MÜCADELE

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya Barosu ve 11 belde sakini ile söz konusu planların iptali istemiyle dava açtığı hatırlatılarak, Danıştay 6'ncı Dairesi tarafından incelenen dosyada, 2010'da yürütmenin durdurulması, 2013 yılında planların iptaline karar verildiği belirtildi. O dönem karar düzeltmesi başvurusunda bulunan davalı bakanlığın, kararı beklemeden Kındılçeşme çadırlı kamp alanını, kamp alanına dönüştüren 26 Ekim 2015 tarihli revizyon planını onadığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu plan değişikliği ile milli park sınırları içindeki çadırlı kamp alanı, kamp alanına dönüştürülerek, eski plan kararı ile getirilen uygulamalar aynen korunmuş ve tek katlı bungalov tipi villa yapılaşmaları, yasallaştırılmaya çalışılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

# Bir, Antalya

24 Nis 2024 - 20:52 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

'Doktorum' dedi! Zorla girdiği evde felçli kadına cinsel saldırı bulundu... mask
'Doktorum' dedi! Zorla girdiği evde felçli kadına cinsel saldırı bulundu...
Alanya’da emlak sektörünü sevindiren haber geldi mask
Alanya’da emlak sektörünü sevindiren haber geldi
MEB, 81 İLDE 15 GÜNLÜK YASAK KARARI ALDI! İlkokul, Ortaokul ve Lise! Bakan’dan resmi açıklama mask
MEB, 81 İLDE 15 GÜNLÜK YASAK KARARI ALDI! İlkokul, Ortaokul ve Lise! Bakan’dan resmi açıklama
Alanyaspor'un eski hocası Farioli dünya devinin başına geçebilir mask
Alanyaspor'un eski hocası Farioli dünya devinin başına geçebilir
Antalya toza boğuldu mask
Antalya toza boğuldu
Alanya’da jandarma 6 aracı trafikten men etti mask
Alanya’da jandarma 6 aracı trafikten men etti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber