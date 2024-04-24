Antalya'da beklenen iptal kararı geldi

Kemer'de Beydağları Sahil Milli Park alanı içerisindeki Kındılçeşme'deki projeye yönelik hukuki süreç netleşti. 15 yılı aşkın süredir Antalya'nın gündemindeki çevre sorunlarından biri olarak gösterilen Kındılçeşme'deki dava sürecinin kesinleşmesine ilişkin Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın yıllarca yoğun olarak kullandığı Kındılçeşme çadırlı kamp alanının halka açılmasının önünde engel kalmamıştır. Alan ivedilikle halkın kullanımına açılmalıdır" denildi.

KAMP ALANI HALKA AÇILACAK

Açıklamada, Kındılçeşme çadırlı kamp alanını, 'kamp alanı' kullanım kararı getirerek, günübirlik tesisler adı altında yapılaşmaya açan 2009 yılındaki Beydağları Uzun Devreli Gelişim Planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama planı doğrultusunda, Kındılçeşme kamp alanının bir yatırımcıya tahsis edildiği belirtildi. Açıklamada, yatırımcının alanı halka kapatarak, içerisinde bungalov adı altında villalar inşa etmeye başladığı kaydedildi.

15 YIL SÜREN MÜCADELE

Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Antalya Barosu ve 11 belde sakini ile söz konusu planların iptali istemiyle dava açtığı hatırlatılarak, Danıştay 6'ncı Dairesi tarafından incelenen dosyada, 2010'da yürütmenin durdurulması, 2013 yılında planların iptaline karar verildiği belirtildi. O dönem karar düzeltmesi başvurusunda bulunan davalı bakanlığın, kararı beklemeden Kındılçeşme çadırlı kamp alanını, kamp alanına dönüştüren 26 Ekim 2015 tarihli revizyon planını onadığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu plan değişikliği ile milli park sınırları içindeki çadırlı kamp alanı, kamp alanına dönüştürülerek, eski plan kararı ile getirilen uygulamalar aynen korunmuş ve tek katlı bungalov tipi villa yapılaşmaları, yasallaştırılmaya çalışılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA