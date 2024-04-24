TikTok yasağında yeni gelişme: Hiçbir yere gitmiyoruz

ABD Başkanı Joe Biden’ın milyonlarca kullanıcısı olan TikTok’un 270 gün içinde ABD’deki varlıklarını başka bir şirkete satmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasayı onayladı.

YASAL MÜCADELE BAŞLATILDI

Bu gelişmenin ardından gözler TikTok cephesine çevrildi. Uygulamanın CEO'nun Shou Zi Chew'dan beklenen açıklama geldi. Yasal mücadele başlatacaklarını söyleyen Zi Chew "İçiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmiyoruz. Gerçekler ve Anayasa bizim tarafımızda ve yine galip gelmeyi umuyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi