TikTok yasağında yeni gelişme: Hiçbir yere gitmiyoruz

ABD Başkanı Joe Biden’ın milyonlarca kullanıcısı olan TikTok’un 270 gün içinde ABD’deki varlıklarını başka bir şirkete satmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasayı onayladı.
YASAL MÜCADELE BAŞLATILDI
Bu gelişmenin ardından gözler TikTok cephesine çevrildi. Uygulamanın CEO'nun Shou Zi Chew'dan beklenen açıklama geldi. Yasal mücadele başlatacaklarını söyleyen Zi Chew "İçiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmiyoruz. Gerçekler ve Anayasa bizim tarafımızda ve yine galip gelmeyi umuyoruz” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.