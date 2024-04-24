24 Nis 2024 - 20:32- Gündem G:

Antalya'da seyir halindeki midibüste yangın çıktı

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Kemer'de otel personeli taşıyan midibüsün motor kısmından yangın çıktı. Yangına ekipler müdahale etti.

Antalya'da seyir halindeki midibüste yangın çıktı mask
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Antalya'nın Kemer ilçesinde, seyir halindeki bir midibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kemer-Antalya kara yolunda seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen, 18 otel personelini taşıyan midibüsün motor kısmından alev çıkmaya başladı.

Alevleri gören sürücü, midibüsü güvenli bir noktada durdurduktan sonra personeli indirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle midibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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24 Nis 2024 - 20:32 AA Antalya- Gündem

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