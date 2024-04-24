Antalya'da seyir halindeki midibüste yangın çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, seyir halindeki bir midibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kemer-Antalya kara yolunda seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen, 18 otel personelini taşıyan midibüsün motor kısmından alev çıkmaya başladı.
Alevleri gören sürücü, midibüsü güvenli bir noktada durdurduktan sonra personeli indirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle midibüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.