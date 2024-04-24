67 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bahçelievler Mahallesi’nde durumundan şüphelenilerek durdurduğu E.E. isimli erkeğin kimliğini kontrol etti.
GBT SORGUSUNDA YAKALANDI
Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda şüphelinin, ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak’, ‘çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme’ suçlarından oluşan 10 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş 67 yıl 7 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan E.E. adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.