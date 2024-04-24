Feci kaza! Otomobil, kargo kamyonuyla çarpıştı

Adapazarı istikametine giden Mustafa Mario Kır yönetimindeki otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kargo kamyonuna arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü ile 2 kişi, araçta sıkıştı.

Otomobilden çıkarılan Mustafa Mario Kır'ın hayatını kaybettiği belirlendi, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ifadesi için polis merkezine gönderilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA