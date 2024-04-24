Futbol maçında tekmeler konuştu. Antrenörün dili boğazına kaçtı

Gemlik Altınayak Spor ile Panayır Güneş Spor takımları arasında 1-1 biten U 17 1’inci Küme karşılaşmasının ardından antrenörler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gemlik Altınayak Spor Antrenörü Mevlüt Karabayır’ın tekme attığı rakip takımın antrenörü Orhan Şanlı’nın dili boğazına kaçtı. Teknik ekip ilk müdahaleyi yaparken ardından Şanlı hastaneye kaldırıldı. Şanlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.