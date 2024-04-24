24 Nis 2024 - 19:14- Gündem G:

MİT ve İstanbul Emniyeti'nden operasyon! Saim Çakmak yakalandı

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MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu İstanbul'da yakalanan PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sorumlularından Saim Çakmak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT ve İstanbul Emniyeti'nden operasyon! Saim Çakmak yakalandı
MİT ve İstanbul Emniyeti'nden operasyon! Saim Çakmak yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda PKK/KCK'nın Almanya'nın sözde sorumlularından Saim Çakmak yakalandı. Çakmak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT'in bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında PKK/KCK'nın Almanya'nın sözde sorumlularından Saim Çakmak yakalandı. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hakkında PKK/KCK terör örgütünün yurtdışı yapılanmasında faaliyet gösterdiği, yurtdışında düzenlenen eylem ve etkinliklere katıldığına dair fotoğraf ve bilgiler iletilen S.Ç. isimli şahıs, 07 Nisan 2024 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından 09 Nisan 2024 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

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24 Nis 2024 - 19:14 DHA İstanbul- Gündem

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