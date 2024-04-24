Sır olay. Denizde erkek cesedi bulundu

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kurşunlu açıklarında denizde yüzeyinde cansız beden olduğunu fark etti. Cansız bedenin, ilçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi açıklarında yaklaşık 2,5 ay önce "Batuhan A" adlı kargo gemisinin batması sonucu kaybolan mühendis Murat Çalışkan ya da stajyer Ahmet Atav'a ait olduğu değerlendiriliyor. Kimlik tespiti için yakınlarından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma yapılacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?





Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.32'de Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında batmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı