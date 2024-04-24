Bir dizi daha final yapıyor

ATV ekranlarında cuma akşamları izleyicilerle buluşan "Ateş Kuşları" dizisinin final yapıp yapmayacağı diziseverler tarafından merak konusu oldu.

ERTELENEN FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

İkinci sezonu yayınlanan dizi için geçtiğimiz aylarda final kararı alınmıştı. Ancak daha sonra projenin sezon sonuna kadar uzatılmasına karar verilmişti. Popüler dizi için ertelenen final kararı bugün netlik kazandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ateş Kuşları 54'üncü bölümüyle ekranlara veda edecek. Dizinin bu cuma 52'inci bölümü yayınlanacak.

ATEŞ KUŞLARI HAKKINDA

Bozdağ Film imzalı dizide İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı gibi oyuncular rol alıyor.

Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan dizi; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini işliyor.

Kaynak: KARAR