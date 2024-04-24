Anne ve iki çocuğu ölümün kıyısından döndü

Park halindeki dolmuş, geriye doğru hareket etti. Eşi markette alışveriş yaparken 2 çocuğuyla dışarıda bekleyen Ebru Çardak, dolmuşun üzerlerine doğru geldiğini görünce büyük panik yaşadı. Çardak, 10 yaşındaki kızına kaçmasını söylerken, 2,5 yaşındaki oğlunu da kucaklayıp kaçtı. Anne ve çocukları son anda dolmuşun altında kalmaktan kurtuldu.

SON ANDA KURTULDULAR

Dolmuş da marketin önündeki palet ve diğer ürünlere çarparak durdu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA