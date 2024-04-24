Feci yangın. Evi bir anda alevler sardı

Evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen Fatma A. (51), Özgür Y. (27), Halime Y. (25), Zeynep Y. (17), Abdulbasit A. (3), Gıyam A. (2) ve 1 aylık bebek Mehmet Emin Y., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı
HASTANEYE KALDIRILANLARDAN 2'Sİ BEBEK
Dumandan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.