Antalya ve Alanya'da büyük sürpriz! Tarihi yükseliş yaşanacak

Yaz sezonuna giriş için artık günleri saymaya başladık. Ancak hava sıcaklıkları şimdiden yaz havasına sokmaya başladı. Tahmin edilenin aksine ise rezervasyonda büyük patlama yaşanıyor. Turistlerin beklenilenden yoğun talebi karşısında ülkede tarihi bir rezervasyon rekoru kaydedildi.
EN HIZLI İNGİLİZLER
Erken rezervasyonda en hızlı davrananlar İngilizler oldu. Almanlar ve Ruslar ise takip etti. Bu senenin en büyük sürprizi ise Polonya’dan ülkemize artan talep oldu. Geçen sene 1 milyona yakın Polonyalı turisti ağırlayan Türkiye, bu sene bu sayının 1 milyon 250 bini geçmesini bekliyor.
REZERVASYONDA PATLAMA YAŞANIYOR
Erken rezervasyondaki bu tarihi başarının tüm sektörleri mutlu etti. Yaz ayı için düşünceli olan sektörler bu gelişme karşısında adeta umutları yeşerdi. Antalya ve Alanya'da da erken rezervasyonda patlama yaşanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.