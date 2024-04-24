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Termometreler 42 dereceyi gördü

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Adana'ya yaz erken geldi. Nisan ayının son haftasında termometreler güneşte 42 dereceyi gösterdi.

Batı Akdeniz için yüksek sıcaklık uyarısı mask
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Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla kentte nisan ayının son haftasında termometreler güneş altında 42 dereceyi gösterdi. Yüksek sıcaklık vatandaşları zorladı. Öğle saatlerinde parklar ve caddeler boş kaldı. 

YAZ ZOR GEÇECEK

Yaz mevsiminin bu kadar erken başlaması vatandaşları endişelendirdi ve bu sene daha zor bir yaz geçeceğini düşündüklerini belirttiler. 

Kaynak: DHA

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24 Nis 2024 - 17:20 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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Termometreler 42 dereceyi gördü mask
Termometreler 42 dereceyi gördü
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