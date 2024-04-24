Termometreler 42 dereceyi gördü

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla kentte nisan ayının son haftasında termometreler güneş altında 42 dereceyi gösterdi. Yüksek sıcaklık vatandaşları zorladı. Öğle saatlerinde parklar ve caddeler boş kaldı.
YAZ ZOR GEÇECEK
Yaz mevsiminin bu kadar erken başlaması vatandaşları endişelendirdi ve bu sene daha zor bir yaz geçeceğini düşündüklerini belirttiler.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.