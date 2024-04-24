Termometreler 42 dereceyi gördü

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla kentte nisan ayının son haftasında termometreler güneş altında 42 dereceyi gösterdi. Yüksek sıcaklık vatandaşları zorladı. Öğle saatlerinde parklar ve caddeler boş kaldı.

YAZ ZOR GEÇECEK

Yaz mevsiminin bu kadar erken başlaması vatandaşları endişelendirdi ve bu sene daha zor bir yaz geçeceğini düşündüklerini belirttiler.

Kaynak: DHA