Özgür Subaşı Su Mengüç ile Gala Tv Medya Ajansı için anlaştı

Gala TV Medya Ajansı, İzmir bölgesi geçmişinde farklı gazetelerde çalışan tecrübeli ve tanınan yerel basın ve ulusal basında adından sıkça söz ettiren Su Mengüç ile anlaştı. Gala TV Medya Ajansı olarak Özgür Subaşı yaptığı açıklamada "Ege bölge sorumlusu haber müdürü olarak Su Mengüç Hanım ile anlaştık. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Kendisine yapacağı işlerde Gala TV Medya Ajansı ailesi olarak hoşgeldin der başarılar dileriz" dedi.