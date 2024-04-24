Antalya ve Alanya'da ev alacaklara kritik uyarı: 'Düşüş devam edecek, bekleyin'

Türkiye'de olduğu gibi Antalya ve Alanya'da da pek çok vatandaş yatırım amaçlı arsa ve konut alımlarını gerçekleştiriyor. Ancak son zamanda konut tarafında yaşanan düşüşler yatırımcıları endişelendiriyor.
Enflasyon rakamlarındaki devasa artışlar konut ve arsa fiyatlarını da etkilemeyi devam ediyor. Öyle ki Ocak ayında düşüş yaşayan konut ve arsa fiyatlarında hareketlenmeler başladı. Bu noktada arsa ve konut yatırımcıları son dönemde yaşanan düşüşler ise dikkat çekiyor.
EV SATIŞLARI DİBİ GÖRDÜ
TÜİK verilerine de bu oran ise çarpıcı şekilde ortaya çıktı. Geçen senenin Şubat ayında 1 milyon üzeri konut satışı yapılırken 1 sene sonra konut satışlarında ciddi bir düşüş gerçekleşti. Türkiye genelinde Mart ayında 105 bin 394 konut satışı yaşanması ise acı tabloyu gözler önüne seriyor.
YEŞİLADA: DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeşilada konut satışlarına ilişkin politika faizlerini işaret etti. Yeşilada, politika faizlerinin yüzde 70 seviyesine kadar gelebileceğini açıkladı. Yeşilada, “Konutlarda düşüş devam edecek. Hele bir de faizler benim beklediğim gibi 60'a 70'e çıkarsa genelde bireysel konut pazarının yüzde 35'i ipotekli satışlarda olacak” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.