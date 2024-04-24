Antalya'da 24.04.2024 tarihi için nikah yoğunluğu yaşandı

Antalya'nın Serik ilçesinde nikah tarihlerinin özel olmasını isteyen 24 çift, 24 Nisan 2024'te dünya evine girmeyi tercih etti.
Evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler, Serik Belediyesi Evlendirme Memurluğunda yoğunluk oluşturdu.
Nikah için başvuruda bulunan 24 çift, bugün belediyenin nikah salonunda düzenlenen törenle evlendi.
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Fatma Güzel ve İbrahim Kol çiftinin nikahını kıydı.
Kumbul, nikah sonunda çifte Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti.
Dünya evine giren çift, özel bir tarih olduğu için özellikle 24 Nisan'da evlenmeyi tercih ettiklerini belirtti.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.