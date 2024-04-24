'Yan bakma' kavgası kanlı bitti! Baba ile oğlu bıçaklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında ‘ yan bakma’ nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Efe Ö. (18), Mahmut A. (47)'yı karnından, oğlu İsmail A. (24)'yı ise bacağından bıçakla yaraladı. Tedaviye alınan baba ile oğlun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yeniceköy Mahallesi Hasan Gemici Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; iki grup arasında ‘yan bakma’ nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Efe Ö., Mahmut A.'yı karnından, oğlu İsmail A.'yı ise bacağından bıçakla yaraladı. Baba ve oğul kanlar içinde yere yığılırken Efe Ö. otomobil ile olay yerinden kaçtı. İki grup arasındaki kavga ve şüphelinin otomobille olay yerinden kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralıların yardımına koşan çevredekiler, Mahmut A. ile oğlu İsmail A.’yı otomobille İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
Tedaviye alınan Mahmut A. ile oğlu İsmail A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri şüpheli Efe Ö.’yü yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.