24 Nis 2024 - 16:53- Gündem G:

'Doktorum' dedi! Zorla girdiği evde felçli kadına cinsel saldırı bulundu...

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Bursa'da kendisini 'doktor' olarak tanıtıp, 84 yaşındaki felçli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şahıs, 2 farklı suçtan toplam 12 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'Doktorum' dedi! Zorla girdiği evde felçli kadına cinsel saldırı bulundu... mask
'Doktorum' dedi! Zorla girdiği evde felçli kadına cinsel saldırı bulundu...
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Bursa'da kendisini 'doktor' olarak tanıtıp, "Seni muayene etmeye geldim" diyerek zorla girdiği evde N.T. (84) isimli felçli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Serkan Tutkun (23), 2 farklı suçtan toplam 12 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2023 Haziran ayında, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Felçli ve yalnız yaşayan N.T., iddiaya göre; kulakları işitmediği ve yürümekte zorlandığı için bayram ziyaretine gelecek misafirler için evinin kapısını yarı açık bıraktı. Durumu fark eden Serkan Tutkun, eve girip odasına geldiği kadına kendini doktor olarak tanıtıp, 'Seni muayene edeceğim' dedi. Tutkun, sözlerine inanan felçli kadına, muayene etme bahanesiyle kıyafetlerini çıkartıp, cinsel saldırıda bulundu.

DİRENEN KADINA TOKAT ATTI

Kendisine tepki göstererek direnen kadının ağzını kapatıp, tokat atan Tutkun, para istediği N.T.'den olumsuz yanıt alınca, evindeki çekmeceleri ve dolapları karıştırdı. Kadının bağırmasıyla korkan Tutkun kaçarken, N.T., telefonla aradığı yakınlarının yardımı ile polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanan, birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli tutuklanırken, N.T. olaydan 15 gün sonra beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

'Doktorum' dedi! Zorla girdiği evde felçli kadına cinsel saldırı bulundu...

3 SUÇTAN İDDİANAME

'Cinsel saldırı', 'basit yaralama', 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından hakkında iddianame hazırlanan Tutkun'un, savcılık sorgusunda, bayramlaşmak için evlerin kapı zillerini çaldığı sırada, kapısı açık olan evden ses geldiğini ve N.T.'nin kendisini eve davet ettiğini iddia edip, "Eve girdiğimde 70 yaşlarında bir kadının yalnız oturduğunu gördüm. Bu kadın bana yürümekte zorluk çektiğini söyledi ve beni içeriye buyur etti. Ben de kadına 'Hasta mısın, ben doktorum, seni muayene edeceğim' dedim ve dışarıdan görünmemek için perdeleri kapattım" dedi.

'TOKAT ATIP, YÜZÜNÜ ÖPTÜM'

Tutkun, psikolojik tedavisi için kullandığı ilaçların parasını bulmak için hırsızlık amacıyla eve girdiğini iddia ederek, "'Seni muayene edeceğim' dedim ve altında bulunan şalvarını çıkardım. Bana, 'Ne yapıyorsun' dediğinde, 'Seni muayene ediyorum' dedim. Kadına tokat attım, ellerim ile bacaklarını okşadım, yüzünü öptüm. Ona sarılarak, bağırmaması için ağzını elimle kapadım. Ancak kendi kıyafetlerimi hiç çıkarmadım. Kadın bana bağırmaya devam edince ben de 'Bağırma paran var mı' diye sordum. Bana kurbanlık aldığını ve parası olmadığını söyledi. O esnada evdeki çekmeceleri aradım. Para bulamayınca evden kaçtım" diye konuştu.

2 SUÇTAN CEZA ALDI

Serkan Tutkun'un, Orhangazi Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Son duruşmada mahkeme hakimi, sanığı 'cinsel saldırı' suçundan 7 yıl, 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan da 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Toplam 12 yıl 3 ay hapis cezası alan Tutkun 'basit yaralama' suçunda da beraat etti.

Kaynak: DHA

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24 Nis 2024 - 16:53 DHA Bursa- Gündem

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