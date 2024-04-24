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MEB, 81 İLDE 15 GÜNLÜK YASAK KARARI ALDI! İlkokul, Ortaokul ve Lise! Bakan’dan resmi açıklama

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaklaşan ikinci dönemin başlaması öncesinde önemli bir karar alarak Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise sınıflarını kapsayan bir yasak uygulanacağını duyurdu. Bakan Yusuf Tekin’in son dakika açıklamasıyla gelen bu karar, öğrencilerin ve ailelerin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

MEB, 81 İLDE 15 GÜNLÜK YASAK KARARI ALDI! İlkokul, Ortaokul ve Lise! Bakan’dan resmi açıklama mask
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MEB, hızla uygulamaya konulan yeni kararlar arasında 15 günlük bir yasak kararı aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in son dakika açıklamasına göre, bu yasak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayacak. Türkiye genelinde geçerli olacak olan bu yasak, 15 gün boyunca devam edecek.

Bakan Yusuf Tekin’in açıklamasına göre, öğrencilere verilecek olan yarıyıl tatili boyunca test çözme, özet çıkarma gibi sınırlayıcı ev ödevleri verilmeyecek. Bunun yerine, öğrencilere sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklere katılma teşviki yapılacak. Ailelerin de bu etkinliklere katılması öneriliyor.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Lise Öğrencilerinin Velilerine Yönelik Yarıyıl Tatili Rehberi” ise lise öğrencilerinin ve ailelerinin tatili verimli geçirmelerini hedefliyor. Rehber kitapta, okul başarısını artırma, motivasyon, aile içi ilişkilerin geliştirilmesi gibi konular ele alınıyor ve öğrencilere yönelik yol gösterici bilgiler sunuluyor.

MEB’in yaptığı açıklamaların ardından, öğrenciler için yarıyıl tatili boyunca ücretsiz etkinliklerin MEB web sitesi üzerinden erişime açıldığı belirtildi. Bu kararla birlikte öğrenciler, ödev stresinden uzak, rahat bir tatil geçirebilecekler. MEB’in aldığı yasak kararı, Türkiye genelinde uygulanacak ve öğrencilere verimli bir tatil dönemi sunmayı hedefliyor.

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24 Nis 2024 - 16:52 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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