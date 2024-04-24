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Alanya’da emlak sektörünü sevindiren haber geldi

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Her gün daha kötüye giden inşaat-emlak sektöründen sevindiren haber geldi. Trust United Emlak sahibi Durmuş Özgen, ‘Avrupalılar dönmeye başladı’ diyerek müjdeyi verdi

Alanya’da emlak sektörünü sevindiren haber geldi mask
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ALANYA ekonomisinin lokomotiflerinden olan inşaat-emlak sektörü eski günlerini mumla aramaya başladı. Ekonomideki dalgalanmalar ve yaşanan ikamet sorunları sektörde işleri bıçak gibi kesti. Yabancıya konut satışların durma noktasına geldiği Alanya’da ise müjdeyi Trust United Emlak sahibi Durmuş Özgen verdi. Özgen, “Çok güzel bir haber vermek istiyorum. Avrupalı dönmeye başladı. Savaşın etkileri gitti. Rus vatandaşları, Kazaklar bu ülkede aradığını bulamadı. Yasal engeller, evlerini kiraya verememe, ikamet konuları gibi. Yine ailecek gelenler için eğitim büyük bir sıkıntıydı. Önceki röportajlarımda sıkıntı gelen insanlarda değil, pazarın değişmesi demiştim. Son 5 yılda ülkemize gelenler gayri demokratik ülkelerden geliyordu. Bu yerleşme de doğal olarak ikamet sıkıntısı çıkarıyordu. Bu mesleğin 20 sene öncesine giderseniz Avrupalılar yılda bir defa konaklamak için Alanya’dan ev alıyorlardı. 11 ayda de evlerini bize teslim ediyorlardı. ‘100-200 euro gibi rakamlara kiraya verin’ diyorlardı. Dolayısıyla nüfus ve ev fiyatlarında bir şişmesi olmamıştı. Kiralar da artmamıştı. Yerel seçim sonuçları Avrupa’da büyük bir sevinçle karşılandı. Türkiye’den beklentiler arttı. Seçimin ertesi günü sonrası Avrupa’dan dönüşler başladı. Bu tür röportajlarda genellikle bizim halkımız ev ve kira fiyatlarındaki şişmeyi yabancılara bağlayarak hakaret boyutunda tepkiler veriyordu. İş böyle gidecek olursa kısa süre sonra pazar oturacak. Profesyoneller yine işine devam edecek. Özellikle kiralama konusunda ucuz konutta büyük bir arz oluşacak” diye konuştu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

Kaynak: Haber Merkezi

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24 Nis 2024 - 16:52 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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