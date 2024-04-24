24 Nis 2024 - 16:26- Ekonomi G:

0.69 faizli konut kredisi! Aylık ödemesi ne kadar? İhtiyaca göre 400 bin, 500 bin, 1 milyon 1.5 milyon TL hesap tablosu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ‘Emekliler Yılı’nda, emeklilere yönelik çeşitli desteklerin detayları netleşiyor. Mayıs ayının başında açıklanacak olan ilk destek paketi, emeklilerin gelirini artırmayı ve günlük yaşamlarına dokunmayı amaçlıyor. Bu destekler, özellikle gelir düzeyi düşük olan emeklileri hedef alırken, tüm emeklileri kapsayacak nitelikte olacak. İşte bu kapsamda sunulan desteklerin detayları:

0.69 faizli konut kredisi! Aylık ödemesi ne kadar? İhtiyaca göre 400 bin, 500 bin, 1 milyon 1.5 milyon TL hesap tablosu mask
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Emeklilere yönelik ilk destek paketi, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, ilgili bakanlıklar, özel ve kamu kuruluşları ile iş birliği içinde hazırlanıyor. Bu paket, özellikle gelir düzeyi düşük emeklileri desteklemeyi hedeflerken, tüm emeklileri kapsayıcı adımlar da içerecek. Bu destekler arasında şunlar yer alacak:

Emeklilere yaşadıkları bölgenin ihtiyaçlarına göre destekler verilecek. Örneğin; büyük şehirlerde yaşayanlara kira, diğer illerde yaşayanlara doğalgaz, kömür, elektrik ve su gibi destekler sağlanacak.
Temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik desteklerde hane halkı gelirine bakılacak. En düşük emekli aylığını alan ve başka bir geliri olmayan emekliler belirlenerek desteklenecek. Ayrıca, tüm emeklileri kapsayan kampanyalar da hayata geçirilecek.
Alışveriş desteği: En düşük aylık alan emeklilere alışveriş kartı verilerek her ay belirli bir miktar para yüklenecek. Bu kartlarla anlaşmalı marketlerden alışveriş yapılması mümkün olacak. Ayrıca, zincir marketlerde, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde, giyim mağazalarında ve PTT AVM gibi yerlerde emeklilere özel indirimler sunulacak.
Enerji alanında destek: Başta düşük gelirliler olmak üzere emeklilere doğalgaz ve elektrik faturalarında indirim sağlanacak.
Kira yardımı: Emeklilere kira yardımı yapılması da gündemde. Özellikle düşük gelirlilere yönelik bu destek, büyükşehirlerde yaşayanlar için öncelikli olarak ele alınacak.
Yerel destekler: Yerel yönetimlerle iş birliği yapılarak su faturalarında indirim, ulaşım desteği ve belediyelerin tesislerinde emeklilere özel imkanlar sağlanacak.
İletişim imkanları: GSM operatörleriyle yapılacak protokollerle emeklilere özel indirimli tarifeler sunulacak.
Seyahat indirimleri: Emeklilerin şehirler arası seyahatlerinde özel indirimler sağlanacak.
Kültür ve sanat etkinlikleri: Sinema ve tiyatrolarda emeklilere yapılacak indirimlerle kültür ve sanat etkinliklerine erişim kolaylaştırılacak.
Bu desteklerle birlikte emeklilerin refah seviyesinin artırılması ve günlük yaşamlarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Başkan Erdoğan’ın talimatıyla hayata geçirilen bu destek paketi, emeklilere umut vaat ediyor.

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24 Nis 2024 - 16:26 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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