Sabah evden ayrıldı; bir daha geri dönmedi

Çermik ilçesinin kırsal Akçaörten Mahallesi'nde çobanlık yapan Şeyhmus Arslan, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Arslan’ın yakınları, durumu ekiplere bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Arslan’ın bulunması için AFAD, itfaiye ve Çermik Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Bugün de çalışmalarını sürdüren ekipler, Arslan’ı bölgedeki göletlerde arıyor.

Kaynak: DHA