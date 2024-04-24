Sabah evden ayrıldı; bir daha geri dönmedi

Çermik ilçesinin kırsal Akçaörten Mahallesi'nde çobanlık yapan Şeyhmus Arslan, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Arslan’ın yakınları, durumu ekiplere bildirdi.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Arslan’ın bulunması için AFAD, itfaiye ve Çermik Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Bugün de çalışmalarını sürdüren ekipler, Arslan’ı bölgedeki göletlerde arıyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.