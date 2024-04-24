Cem Yılmaz'a doğum günü hediyesi 'yıldız' alındı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz 23 Nisan'da (dün) 51 yaşına girdi. Yılmaz'a çevresinden ve hayranlarından gelen doğum günü hediyeleri arasından biri dikkat çekti.
YILDIZ HEDİYE ETTİ
Yazar Yüce Zerey, bir yıldıza isim verme uygulaması olan Online Star Register aracılığıyla Cem Yılmaz'a yıldız hediye etti. Hediye ile evrende bilinen 70 seksilyon yıldızdan birinin adı "Cem Yılmaz" oldu.
Komedyene hediye edilen yıldızın kayıt kodu: aF448901, koordinatları ise; 15h18m47.87806 derece 16'1751dec13.1 mag.
Uygulama üzerinden satılan yıldızların fiyatları ise 677 TL - 2.772 TL arasında değişiklik gösteriyor.
'SAĞ OL GÜLÜM'
Doğum günü hediyesini sosyal medya hesabından yayınlayan Cem Yılmaz paylaşımına, "Bana yıldız hediye etmiş. Sağ ol gülüm." notunu ekledi.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.