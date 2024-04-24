Antalya toza boğuldu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Antalya'da yaşanan toz taşınımı, hayatı olumsuz etkiledi. Kuzey Afrika üzerinden gelen toz tabakası şehrin üstünü kapladı.

GECE SAATLERİNE KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye genelinde toz taşınımının en yüksek olduğu şehir olan Kilis'i, Antalya takip etti. Antalya'da yüzey toz konsantrasyonu 130 mikrogram/ metkreküp ile 'hassas' seviyeye ulaştı. Toz taşınımının bugün gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA