Alanya’da feci kaza! Yaşam savaşı veriyor

Edinilen bilgiye göre, Alanya'nın Konaklı Mahallesi’nde meydana gelen kazada S.A. idaresindeki 07 BCJ 608 plakalı motosiklet ile Ç.E. kontrolündeki 35 BPU 603 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulans ile hastaneye götürdü. S.A’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, otomobil sürücüsü Ç.E jandarma tarafından gözaltına alındı.