Alanya’da jandarma 6 aracı trafikten men etti

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 199 araç kontrol edildi. Uygulamada 148 araca cezai işlem uygulanırken 6 araç trafikten men edildi. Ayrıca uygulamada 1 aranan şahısta yakalandı. Uygulamada sürücülere emniyet kemeri ve trafik kuralları konularında hatırlatma ve bilgilendirmeler yapıldı.